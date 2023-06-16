Москва и РЖД договорились о совместном развитии технологий квантовых коммуникаций - Сергунина

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Московский инновационный кластер (МИК) и ОАО «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, согласно одному из главных пунктов документа стороны займутся совместным развитием инфраструктуры для квантовых коммуникаций. Речь идёт об инновационном способе быстрой передачи информации на большие расстояния.

«На базе недавно открытого кластера “Ломоносов” создадут центр технологий квантовых коммуникаций. В нем московские специалисты вместе с коллегами из “РЖД” займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи», —рассказала Наталья Сергунина.

Соглашение также предполагает создание на площадке кластера лаборатории для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве. На основе полученных данных эксперты представят модель управления предприятием. Благодаря этому повысится эффективность сотрудников и упростятся рабочие процессы.

Напомним, Московский инновационный кластер является платформой для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. Участниками кластера уже стали организации из Москвы и еще 81 региона России.

МИК выступает оператором флагмана инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы» - кластера «Ломоносов». Для его резидентов доступны практически все услуги и сервисы, необходимые для развития высокотехнологичных проектов.