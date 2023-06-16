Телефонные мошенники убедили москвичку отдать им 700 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

В Москве задержали очередного участника банды мошенников. Мужчина выполнял роль курьера. Известной жертвой аферистов стала 75-летняя пенсионерка. Сам курьер заявил, что она — не единственная обворованная москвичка. Эту информацию проверяют, сообщает «МВД Медиа».

На мобильный телефон 75-летней москвичке, проживающей на улице Ташкентская, позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП. Женщине якобы нужны были деньги, чтобы не доводить дело до суда.

Пенсионерка собрала 700 тыс. рублей и по инструкции собеседника передала деньги курьеру, который приехал к ней домой. Позже москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали на Хабаровской улице. 35-летний мужчина сообщил, что это не единственное его преступление. Деньги он успел перевести организатору. Слова фигуранта проверяют, его самого арестовали по делу о мошенничестве.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ограбили и другую пенсионерку. Женщина попалась на схему мошенников, в рамках которой жертву убеждают «помочь следствию».