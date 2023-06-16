Ефимов: В Москве выросло производство продуктов питания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об увеличении производства продуктов питания в столице. Такое заявление он сделал на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

«В январе – апреле этого года в Москве было выпущено на 17,2 процента больше продуктов питания, чем за первые четыре месяца прошлого года, - отметил заммэра. - Большое влияние на такую динамику оказывает помощь города».

Напомним, в Москве действует свыше 250 производителей пищевой продукции. На заводах работают более 60 тысяч горожан.

«В настоящий момент предприятия активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования и наращиванием своих мощностей», - подчеркнул Ефимов.

Среди тех, кто получает помощь города, - компании по производству мясных, рыбных, хлебобулочных, кондитерских и других пищевых товаров. К примеру, налоговыми льготами пользуются 24 предприятия отрасли, имеющие статус промышленного комплекса.

При этом, как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в числе обеспечивающих жителей продуктами заводов есть и те, кому полагается помощь в виде льготных инвестиционных кредитов. Утвержденная для них по программе сумма составляет более шести миллиардов рублей.

«Эти средства будут направлены на модернизацию площадок, - уточнил глава ведомства. - Также в 2022 году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта столица приняла решение о предоставлении инвестору в аренду без торгов участка в ТиНАО для создания пищевого кластера».

В нем могут открыться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой пищевой продукции.

НА ЗАМЕТКУ

Столичные производители могут обратиться со своими вопросами в Центр поддержки промышленности. Темы для консультаций - актуальные меры поддержки бизнеса, локализация, финансирование и кредитование, поиск альтернативных поставщиков, взаимодействие с органами власти и другие. График работы Центра: в будни с 9.00 до 18.00. Обращения принимаются по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.