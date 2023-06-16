Ефимов: За год в Москве малых и средних предприятий стало больше на 8,5 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал количество зарегистрированных в реестре субъектов МСП. На начало июня 2023 года в нем числится 889,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей Москвы.

«С 10 июня 2022 года по 10 июня 2023-го общее количество субъектов МСП выросло на 8,5 процента, - отметил заммэра. - В частности, число юридических лиц – субъектов МСП за год увеличилось на 9,3 процента – до 489,3 тысячи».

По его словам, с 2011 по 2022 годы их стало в столице больше примерно в 1,7 раза.

«Число индивидуальных предпринимателей за этот же период выросло на 7,6 процента, до 400,2 тысячи», – добавил Ефимов.

Малый и средний бизнес занят активным набором персонала. По данным реестра субъектов МСП, рост среднесписочной численности сотрудников в таких компаниях составил 4,4 процента. Цифра достигла почти 2,2 миллиона человек. При этом юридические лица – субъекты МСП обеспечивают работой 2,1 миллиона человек или свыше 93 процентов. Увеличение численности за год здесь составило 3,8 процента. ИП наняли примерно 142 тысячи сотрудников. За год их штат вырос на 13,1 процента.

Департамент экономической политики и развития Москвы приводит такую статистику. Чаще всего малый и средний бизнес занят в торговле – 282 тысячи, или 31,7 процента от общего числа. За год эта цифра увеличилась на 14,5 процента. За ним следуют компании в сфере строительства и операций с недвижимостью. Здесь прибавилось субъектов МСП на 13,2 процента – до 188 тысяч. Кроме того, заметно подросли обрабатывающие производства и ИТ - на 6,8 процента – до 48 тысяч, и 6,1 процента – до 45 тысяч соответственно за год.

Таких результатов МСП достигли благодаря своей гибкости при оптимизации логистических цепочек и использованию различных мер господдержки. Для бизнеса город предлагает субсидии и гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, льготную аренду для импортозамещающих производств и другую помощь.