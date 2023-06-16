На речных маршрутах Подмосковья в 2023 году почти на 20% вырос пассажиропоток Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала сезона водной навигации в Московской области речными маршрутами воспользовалось порядка 5 тыс. человек. Как отметили в министерстве транспорта Подмосковья, это почти на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, маршрутом в Серпухове воспользовались уже более 1,2 тыс. пассажиров, в Лыткарине – 3,2 тыс., а в Коломне – около 500 пассажиров. Увеличение пассажиропотока говорит о том, что речные маршруты набирают популярность. Причиной тому удобство — они позволяют сократить время в пути.

Сезон водной пассажирской навигации в Подмосковье продлится до октября – ноября в зависимости от маршрута, напомнили в минтрансе.

Оплатить проезд можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка». Стоимость билета зависит от способа оплаты и маршрута и составляет от 16 до 86 рублей.\

Ранее KP.RU писал, что к середине июля 2022 года речным транспортом воспользовались более 11 тыс. человек.