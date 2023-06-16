На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности задержания мужа российской актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти. В Следственном комитете России по Москве рассказали, что в автомобиле мужчины нашли наркотики, после чего тот решил использовать силу.

Напомним, днем 16 июня 2023 года стало известно, что после того, как сотрудники ГИБДД осмотрели автомобиль супружеской пары, их доставили в отдел полиции. Агент актрисы Кристины Бабушкиной отказался комментировать происходящее. Позже задержание косвенно подтвердилось отменой спектакля, в котором должна была играть артистка.

Теперь же СКР сообщил, что на улице Коровий Вал был остановлен автомобиль звездной пары для проверки документов. За рулем находился 45-летний Гацунаев. Чтобы его не привлекли к ответственности за сверток с наркотическим веществом, мужчина напал на сотрудника ГИБДД.

Теперь Андрей Гацунаев стал подозреваемым сразу по двум уголовным делам: о незаконном обороте запрещенных веществ и применении насилия к представителю власти. В ближайшее время ему предъявят обвинение.