Четыре человека отравились хлором при посещении фитнес-клуба в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве закрыли фитнес-клуб после четырех случаев отравления хлором, сообщает управление Роспотребнадзора по столице. В пробах нашли превышение допустимой нормы концентрации вещества.

После того, как 30 мая 2023 года несколько человек поплавали в бассейне фитнес-клуба Loft Fitness, четыре человека обратились за медицинской помощью. У них обнаружили признаки отравления газообразным хлором — жжение слизистой глаз, кашель. Сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского обратились в Роспотребнадзор. Специалисты взяли пробы воды из бассейна и воздуха в помещении. В них нашли небезопасное количество газообразного хлора, превышающее допустимую норму в 15 раз. Также зафиксировали превышение концентраций свободного остаточного хлора в воде бассейна в 100 раз.

Бабушкинским районным судом принято решение о приостановлении деятельности фитнес-клуба на срок до 60 суток. Устранение нарушений находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в Москве девятилетний мальчик получил химический ожог после того, как выпил сок в одном из кафе в центре города. Позже выяснилось, что ему подали химическую жидкость под видом напитка. Об этом случае писал KP.RU.