Станции «Серпуховская» и «Тульская» закрыли из-за проверки инфраструктуры

Поезда не ходят от станции «Нагорная» до станции «Серпуховская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличили интервалы движения поездов. Это связано с проверкой инфраструктуры, сообщили в телеграм-канале Дептранса утром 17 июня.

Уточняется, что по серой ветке составы не ходят от станции «Нагорная» до станции «Серпуховская». Станции «Серпуховская» и «Тульская» временно закрыты.

Специалисты прилагают все усилия для восстановления движения на Серпуховско-Тимирязевской линии. Пассажирам рекомендуют пользоваться БКЛ, Бутовской или Калужско-Рижской линиями метро, Кольцевой линией, наземным транспортом, МЦК.

Также ходят компенсационные автобусы. 25 автобусов КМ уже ходят от метро «Нагорная» до «Серпуховской», они останавливаются у «Нагорной», «Нагатинской», «Тульской» и «Серпуховской.

Ранее KP.RU писал, что 15 июня пьяный мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы. Из-за инцидента движение на участке было затруднено.