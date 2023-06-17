Движение поездов на серой ветке метро Москвы восстановили

В Москве восстановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве восстановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии, оно вводится в график, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента дорожной инфраструктуры 17 июня.

Напомним, на южном участке серой ветки метру утром, в 06:28, задерживались поезда из-за проверки инфраструктуры. К 07:40 были временно закрыты станции «Серпуховская» и «Тульская». Еще через пол часа – в 08:11 – их открыли, а движение начали восстанавливать.

На время сбоя пассажирам рекомендовали пользоваться Калужско-Рижской, Бутовской, Кольцевой линиями метро, БКЛ, МЦК, наземным транспортом и компенсационными автобусами.

Ранее KP.RU писал, что на станции метро «Сокольники» пассажир разбил створку турникета. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о вандализме. Теперь мужчине грозит штраф, обязательные работы или до трех месяцев ареста.