Овчинский: Благодаря офсету город получил более 900 тысяч упаковок лекарств

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Офсетный контракт, подписанный в 2017 году городом с биотехнологической компанией «Биокад», обеспечивает поставки лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Как сообщил на XXVI Петербургском международном экономическом форуме руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания локализовала производственный комплекс в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«В сентябре 2020 инвестор ввел в эксплуатацию первую очередь завода, а уже через два года – вторую, - отметил глава ведомства. - С 2021 года медицинские учреждения города начали получать лекарства в рамках контракта. К сегодняшнему дню отгружено более 900 тысяч упаковок препаратов».

Напомним, производственный комплекс «ПК-137» на площадке «Алабушево» обеспечивает выпуск 40 наименований препаратов для лечения различных болезней. Из них 29 поставляются городу по офсетному контракту. Статус резидента ОЭЗ дает возможность фармацевтическому комплексу пользоваться льготами по налогам. Благодаря этому компания вкладывает дополнительные суммы в собственное развитие.

Всего с 2017 года город заключил 12 офсетных контрактов, по которым поставляются лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, а также системы хранения документов. При этом вложения в целом составляют свыше 19 миллиардов рублей. Офсеты в медицине помогают снабжать город нужными расходными материалами и лекарствами, производство и поставка которых ранее осуществлялась в рамках контрактов с партнерами из разных стран.