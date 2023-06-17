Нарколог Масякин опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма

Современная наркология предоставляет эффективные методы лечения женского алкоголизма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Женский алкоголизм поддается лечению, заявил врач-нарколог, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, слова о неизлечимости женского алкоголизма – миф. Современная наркология предоставляет эффективные методы лечения, которые позволяют женщинам вернуться к здоровой жизни и обществу.

«Все рассказы о том, что женский алкоголизм неизлечим, являются просто выдумками, которые уже неоднократно были опровергнуты реальной наркологической практикой», - подчеркнул он.

Масякин добавил: раннее обращение за помощью и профессиональное лечение позволяют достичь наилучших результатов в борьбе с алкогольной зависимостью. Правильная работа наркологов и психологов поможет сформировать длительную ремиссию.

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