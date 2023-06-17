Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте произошло ДТП: несколько автомобилей столкнулись в районе дома 47Бс2, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры утром 17 июня.

На месте аварии работают оперативные службы города, в частности инспекторы ГИБДД. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону центра города затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 14 июня массовое ДТП произошло на Котельнической набережной в Москве: столкнулись шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе аварии было осложнено. Через два часа проезжую часть освободили.