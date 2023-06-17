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НовостиПроисшествия17 июня 2023 6:43

Пенсионерка сгорела заживо при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел на ул. Кравченко

Инцидент произошел на ул. Кравченко

Фото: прокуратура Москвы

В Москве пенсионерка погибла при пожаре в квартире на ул. Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 17 июня.

Возгорание произошло на третьем этаже квартиры, после ликвидации огня обнаружили тело женщины 1940 года рождения. Комнаты сильно обгорели. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 июня произошел пожар в здании Центробанка РФ на Неглинной. В здании регулятора случилось короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась, возгорание ликвидировали своим силами.