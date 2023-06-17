Овчинский: В 2023 году по программе МПТ инвесторы подписали с Москвой уже 10 соглашений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) действует в Москве с 2020 года. Подробностями поделился на XXVI Петербургском международном экономическом форуме руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За это время город заключил с застройщиками 43 соглашения, 10 из них подписаны в этом году, - отметил глава ведомства. - В обмен на льготы инвесторы построят 12 объектов».

По его словам, это обеспечит городу более 10,5 тысячи рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 29,6 миллиарда рублей», – уточнил Овчинский.

Новые соглашения позволят возвести на северо-западе столицы и в Зеленограде три промышленных комплекса. На них смогут работать более 400 человек. Строительство логистического комплекса запланировано на севере столицы, детского сада - на юге Москвы. Благодаря этим проектам в городе появится свыше 90 рабочих мест.

Большинство намеченных по новым соглашениям сооружений инвесторы возведут в Новой Москве. Среди них - центры инноваций и импортозамещения, центр для тренировки сборных России по баскетболу, офисно-торговый и бизнес-центры, логистический комплекс и детский сад-школа. Это позволит открыть в округе дополнительно более 10 тысяч рабочих мест.

Участниками программы МПТ вправе стать как девелоперы, пока только планирующие свои проекты, так и те, кто уже строит жилье в столице. При этом земля под застройку жилой недвижимости и мест приложения труда может быть расположена в разных районах. Желающие поучаствовать в программе могут направлять заявки через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.