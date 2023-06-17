Ефимов: В Москве разработан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о создании ESG-индекса городов и регионов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он охватывает 23 региона и крупнейших города стран ЕАЭС. Рэнкинг составлен Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и Национальным Рейтинговым Агентством (НРА).

«Москва не первый год работает над достижением целей устойчивого развития, - отметил заммэра. - Так, сегодня город полностью обеспечил реализацию шести ЦУР из 17 и продолжает активно реализовывать проекты и программы для их выполнения».

По его словам, в их числе - пилотный проект с моногородами по достижению целей устойчивого развития с ВЭБ.РФ, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS. Созданный вместе с НРА рэнкинг городов и регионов ЕАЭС, как пояснил Ефимов, призван стать инструментом оценки эффективности работы органов власти при реализации принципов ESG.

Основой для итогового ESG-индекса являются показатели экологические – Environmental, социальные – Social и управленческие – Governance блоков. Для каждого из них рассчитывается субиндекс. Оценку городам и регионам ESG-рэнкинга выставляют на основании 45 показателей, объединенных в тематические блоки.

На сессии «Поиск смыслов и решений устойчивого развития глобальной повестки в меняющейся системе координат», состоявшейся в рамках ПМЭФ, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что реализация ESG-рэнкинга городов и регионов ЕАЭС послужит привлечению дополнительного внимания к инвестиционному потенциалу региона.

«Созданный индекс позволит повысить доверие в бизнес-среде между членами Союза, а также обеспечит обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития, - добавил глава ведомства. - Кроме того, аналитика рэнкинга способствует выявлению направлений, на которые следует обратить особое внимание».

Выборка включает шесть регионов России, семь регионов Беларуси, семь регионов Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Результаты рэнкинга будут раскрыты на сайте НРА.