Уголовное дело возбудили против мужчин, изнасиловавших девушку в подвале в Москве

В ближайшее время фигурантов арестуют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании на севере Москвы. Фигурантам от 20 до 28 лет, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Напомним, инцидент произошел 14 июня 2023 года на улице Нарвская. Применяя насилие, мужчины надругались над своей жертвой. Фигурантов задержали, им предъявили обвинение в групповом изнасиловании.

Следователи устанавливают детали случившегося, а также готовят документа для назначения судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз. Собирается доказательная база. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленников.

Ранее KP.RU писал, что 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в столичном парке. Ранее педофил был знаком с ребенком. Насильника задержали, идет расследование.