Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО

Работа пункта на улице Яблочкова организована по принципу МФЦ. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Посетители пункта отбора на военную службу по контракту в Москве готовы защищать Родину в зоне СВО. Добровольцы, пришедшие в центр на улице Яблочкова, рассказали журналистам, почему они приняли решение вступить в ряды вооруженных сил. По словам новобранцев, они не могут оставаться в стороне, когда России нужна их помощь.

«Если не мы, то кто в общем-то. У меня есть опыт службы. Просто срочную службу проходил, но все-таки. Я люблю свою страну. Я желаю ей победы, и хочу внести свою лепту», - сообщил один из будущих контрактников.

Еще один посетитель рассказал, что в зоне спецоперации у него служат близкие люди. Он хотел бы отправиться к ним и помочь в выполнении боевых задач.

«Много близких людей там, братьев, односельчан. И я тоже не хочу остаться в стороне и приехал сюда, подписал контракт», - уточнил мужчина.

Еще один будущий контрактник подчеркнул, что уже был в зоне боевых действий и знает, что его ждет. Новобранец уверен, что его опыт пригодится на военной службе. Мужчина отметил, что не хочет оставаться в стороне от происходящих событий.

«Я уже не в первый раз отправляюсь. Это моя Родина. Я естественно за мой народ, чтобы мой народ дальше жил и спал спокойно», - рассказал посетитель.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает ежедневно, без обеда и выходных. Для подписания контракта кандидатам необходимо здесь же, в центре, пройти медицинскую комиссию. На оформление всех документов у посетителей обычно уходит не больше трех часов. Работа центра организована по принципу МФЦ, хорошо знакомых москвичам и гостям столицы.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт могут люди от 18 лет до 60 лет. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины идут служить в подразделения связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств. После подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.