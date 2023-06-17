Трамваи задерживаются на востоке Москвы из за упавшего на контактную сеть дерева

На Краснобогатырской улице задерживаются трамваи №11 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на Краснобогатырской улице возле остановки «Объединение ЛИТ» задерживаются трамваи №11. Это произошло из-за дерева, которое упало на контактную сеть, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры днем 17 июня.

Уточняется, что из-за инцидента маршрут №11 временно изменили. Пассажиров просят быть внимательнее и следить за объявлениями водителей городского транспорта.

Ранее KP.RU писал, что рано утром 17 июня на Серпуховско-Тимирязевский линии метро произошел сбой. На южном участке серой ветки задерживались поезда, а станции «Серпуховская» и «Тульская» были закрыты из-за проверки инфраструктуры. Пассажиров просили пользоваться другими линиями метро, МЦК, наземным транспортом и компенсационными автобусами.