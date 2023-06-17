Более 20% жителей Москвы считает себя ленивыми

Свыше 20% москвичей считают себя ленивыми Фото: Shutterstock

Свыше 20% москвичей считают себя ленивыми, следует из данных опроса, проведенного сервисом Super Job.

Больше всего «лентяев» – это представители профессий дизайнер, юрист и работник ИТ-сферы. При этом меньше всего отдыхают врачи, учителя и маркетологи.

По данным исследования, 22% респондентов признали себя ленивыми, а 73%, наоборот, заявили, что им несвойственно это качество. Чаще всего ленивыми себя признают мужчины, а не женщины – 22% против 15% соответственно.

Аналитик отметили что желание отдыхать повышается с возрастом: среди молодежи до 24 лет каждый восьмой хочет устроить для себя отдых, а вот среди опрошенных старше 45 лет – каждый четвертый.

Ранее KP.RU писал, что Безработица в Москве уменьшилась до уровня 0,36 процента. На столичном рынке наблюдается спрос на опытных и начинающих специалистов.