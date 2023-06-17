Мужчине предъявили обвинение за нападение на инспектора ДПС в центре Москвы

У водителя нашли сверток с наркотическим веществом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве обвинение предъявили 45-летнему мужчине, напавшему на инспектора ДПС. Он стал фигурантом двух уголовных дел – о применении насилия в отношении представителя власти и о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечение в виде заключения под стражу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, 16 июня на ул. Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль. В ходе досмотра машины правоохранители обнаружили сверток с наркотическим веществом. Водитель попытался оказать сопротивление полицейским, но его задержали. По данным СМИ, обвиняемый – супруг актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гуцунаев.

Ранее KP.RU писал, что адвокат пытался пронести в СИЗО «Матросская тишина» наркотики в каплях для носа. Мужчину задержали, в отношении его возбудили уголовное дело. Идет расследование.