Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест

Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении власти и в незаконном обороте наркотиков Фото: прокуратура Москвы

Замоскворецкий суд отправил мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гуцунаев под домашний арест. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении власти и в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний. В суде его защитник выступал против избрания меры в виде заключения под стражу.

Напомним, в пятницу, 16 июня, на улице Коровий Вал мужчину остановили инспекторы ДПС. В салоне автомобиля они обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. После этого обвиняемый применил насилие по отношению к сотрудникам ГИБДД.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. В СМИ сообщили, что обвиняемый – муж актрисы Кристины Бабушкиной.