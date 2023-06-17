Рабочий пострадал от взрыва огнетушителя на стройке в Новой Москве

Металлический осколок пронзил лицо рабочему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Новой Москве рабочий чуть не погиб при взрыве огнетушителя, сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

По словам собеседника, инцидент произошел на строительной площадке коммерческого объекта. В вагончике рабочих взорвался огнетушитель – случилась разгерметизация устройства. Предположительно, это произошло из-за несоблюдения условий хранения огнетушителя.

В результате ЧП пострадал мужчина – уроженец Таджикистана. Металлический осколок пронзил рабочему лицу. Пострадавшему оказывают необходимую помощь. Детали случившегося выясняются.

В Департменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы добавили, что пострадавшего мужчину эвакуировали с места ЧП на вертолете. Сейчас он находится в больнице. У него также диагностировали ожоги.

Ранее KP.RU писал, что рабочий погиб после падения со строительных лесов в Москве. Мужчина сорвался с высоты шестого этажа во время проведения отделочных работ офисного помещение. По факту случившегося организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.