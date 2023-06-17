Несколько участков на МКАД перекроют с 18 по 21 июня

Движение перекроют из-за проведения строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве несколько участков МКАД будет перекрыты с 18 по 21 июня из-за проведения строительных работ. Ограничения будут действовать с 01:00 до 05:00, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта «Дептранс. Оперативно».

Так, 18 июня схема движение изменится на участке МКАД от съезда с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд, 19 июня – на Проектируемом проезде №5450 до Дорожной улицы и на Проектируемом проезде №5450 в сторону области.

Кроме того, 20 июня перекроют участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, съезд с шоссе Энтузиастов на внутреннюю сторону МКАД как в область, так и в центр. 21 июня нельзя будет проехать по МКАД от съезда с внутренней сторону МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе.

Раннее KP.RU писал, что утром 17 июня поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии. Временно были закрыты станции «Серпуховская» и «Тульская» из-за проверки инфраструктуры.