Сбивший трех лосей на МКАД водитель не пострадал

Авария произошла утром 18 июня. Фото: соцсети

Водитель, который сбит трех лосей на МКАД в Москве, не пострадал. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают «Известия».

«Животные погибли, но водитель не пострадал», - сообщил собеседник издания. Уточняется, что на месте происшествия работали правоохранители, им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что авария с участием автомобиля и трех лосей произошла в ночь на воскресенье, 18 июня, на 32-м километре МКАД. Автомобилист сбил трех животных. Движение на участке не было затруднено.

Кроме того, 17 июня несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в сторону центра было затруднено. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выясняют детали случившегося.