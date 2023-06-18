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НовостиОбщество18 июня 2023 6:17

Переменная облачность и до +26 градусов ожидаются в Москве 18 июня

Ночью воздух остынет до 10-12 градусов тепла
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 18 июня, прогнозируется переменная облачность, вновь обойдется без дождей. Днем столбики термометров покажут плюс 24-26 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что немного выше нормы. Днем в городе будет дуть северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером – 3-8 метров в секунду.

В ночь на 19 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух остынет до плюс 10-12 градусов. В понедельник характер погоды практически не изменится: сохранится переменная облачность, в столице будет солнечно и сухо. Температура воздуха составит плюс 23-25 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве из-за жары спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах. Специалисты патрулируют всю акваторию Москвы –реки и других водных объектов, а также наблюдают за отдыхающими на береговой линии.