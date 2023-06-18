Два лося погибли после столкновения с автомобилем на МКАД в Москве

Авария произошла 18 июня на внутренней стороне 32-го км МКАД Фото: прокуратура Москвы

В Москве водитель «Киа» сбил трех лосей, двое животных погибли на месте, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, авария произошла ночью 18 июня на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Три животных попали под колеса иномарки, сам 32-летний водитель остался жив, его здоровью ничего не угрожает.

На представленных ведомством кадрах видно, как стая лосей выбежала на проезжую часть, нескольким животным удалась выжить. По факту случившегося Межрайонная природоохранная прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного природе после гибели животных. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 17 июня на Волгоградском проспекте столкнулись несколько автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали. Движение на участке было затруднено.