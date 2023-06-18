Четыре северных оленя появились в Московском зоопарке

В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей Фото: Московский зоопарк

В Московский зоопарк в начале июня привезли четырех северных лесных оленей, которые были выведены в центре воспроизводства редких видов животных. Группа состоит из молодого самца и трех самок разных возрастов, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Оленей поместили в обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров. На территории растут злаковые разнотравья, кустарник пузыреплодника, яблони, американский клен, ясень и черемуха.

Также во рву расположены крупные валуны и бревна для чесания шерсти и рогов, подвесы для веточного корма и полноценный домик, где можно укрыться в непогоду. Сотрудники зоосада надеются, что северные олени быстро адаптируются и дадут потомство.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке капибары Кузьма и Малая вышли в уличный вольер.