Момент ДТП с тремя лосями на МКАД в Москве попал на видео

Водитель иномарки сбил трех лосей Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео аварии на МКАД, где погибли два оленя. Запись появилась в телеграм-канале ведомства.

На представленных кадрах видно, как стая оленей выбегает на проезжую часть, перепрыгивает через ограждение и оказывается на встречной полосе. В этот момент водитель «Киа» сбивает трех животных. Два оленя погибли на месте. Еще нескольким животным удалось убежать. Автомобилист не пострадал.

Напомним, аварии произошла ночью 18 июня на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Природоохранная прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного природе после гибели лосей. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 14 июня на Котельнической набережной в Москве произошла массовая авария. Столкнулись шесть автомобилей, в том числе несколько машины такси. Сведения о пострадавших не поступали.