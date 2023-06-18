Ефимов: Рост производства бумажных изделий в Москве составил более шести процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил хорошее развитие в столице производства картонной упаковки. При этом он озвучил статистику о наращивании выпуска такой продукции.

«За первые четыре месяца этого года в Москве произвели на 6,1 процента больше бумажных изделий, чем за январь-апрель прошлого года», - сообщил заммэра.

По его словам, в этом году производители уже выпустили 38 тысяч тонн ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона – на 8,6 больше, чем в январе-апреле 2022 года. Кроме того, 9,4 тысячи тонн таких изделий были созданы из негофрированных материалов. Цифра на 59 процентов больше, чем в прошлом году.

Такого результата удалось достичь благодаря растущему спросу на бумажные товары, а также поддержке города. Последние несколько лет столичные компании пользуются различной финансовой помощью, в которую входят субсидии, льготные и целевые займы, налоговые преференции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что сегодня в столице выпуском бумажных изделий занимаются свыше сорока предприятий.

«Они также производят одноразовую бумажную посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек, товары для печати, в том числе специальную фотобумагу», – уточнил глава ведомства.

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