Ликсутов: 40 новых вагонов поступило в метро за май

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Столичное метро приняло в мае сорок новых современных вагонов «Москва-2020». Такими составами уже полностью оснастили Кольцевую и Большую кольцевую линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем масштабную программу обновления подвижного состава по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, - отметил заммэра. - С 2010 года доля новых поездов повысилась с 12 до 71%. На двух кольцевых линиях метро курсируют только самые современные составы «Москва-2020».

По его словам, этому способствуют в том числе и меры поддержки от правительства Москвы.

«Благодаря помощи города производитель продолжает поставки новых вагонов, - уточнил Ликсутов. - Доля российских деталей в них превышает 90%. Сегодня московских пассажиров перевозят самые комфортные и современные поезда метро».

Теперь обновление поездов продолжится на Калужско-Рижской линии. До конца года сюда поставят более 200 вагонов «Москва-2020».

Среди основных преимуществ инновационных поездов можно выделить такие:

- на 15% ниже уровень шума;

- переход между вагонами шириной рекордные 1,6 метра;

- большая вместимость;

- двери шире на 15%, чем у «Москвы», и на 28%, чем у «Русича»;

- 368 USB-разъемов;

- эргономичный дизайн салона.