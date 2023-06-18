Шесть щенков родились у кустарниковой собаки из Московского зоопарка

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке родились шесть щенков кустарниковой собаки. Это четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи, сообщили на сайте mos.ru.

Сотрудники зоосада создали условия, максимально приближенные к естественным, чтобы малыши могли здорово развиваться. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями, старшие щенки помогают им. Сейчас малыши питаются материнским молоком.

Кустарниковые собаки — стайные животные, поэтому они все время вместе и заботятся друг о друге. Воспитанием и выращиванием потомства занимаются и самка, и самец. Щенки живут рядом с мамой и папой около года, а затем покидают стаю, чтобы создать свою семью.

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Родина этих животных - тропические леса и саванны Латинской Америки. По данным специалистов, в мире около 18 тысяч кустарниковых собак.

Ранее KP.RU писал, что четыре северных оленя появились в Московском зоопарке. Группа состоит из молодого самца и трех самок.