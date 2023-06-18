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НовостиОбщество18 июня 2023 12:21

Психолог Морозова перечислила признаки игровой зависимости у ребенка

Из-за игромании у ребенка сужается кругозор и он теряет социальные связи
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Если зависимость сформировалась, необходимо обратиться к психологу

Если зависимость сформировалась, необходимо обратиться к психологу

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Психолог Евгения Морозова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что игровая зависимость у детей также опасна, как и зависимость от наркотиков или алкоголя.

По словам специалистки, к признакам игровой зависимости относится: сужение кругозора, потеря социальных связей, постоянное возрастание времени игры.

«Ребенка становится очень сложно отвлечь от игры даже на несколько минут. Он не идет на контакт, с ним сложно построить коммуникацию», - пояснила она.

Морозова посоветовала родителям обращаться за помощью к специалистам, если они заметили у своего ребенка предпосылки к игромании. Она добавила, что важно принимать участие в жизни ребенка, поддерживать его, а не создавать стрессовых ситуаций. Если зависимость уже сформировалась, необходимо обратиться к психологу, а не ругать и обвинять ребенка.

Ранее KP.RU писал, что более 20% москвичей считают себя ленивыми. Чаще всего «отдых» себе устраивают мужчины.