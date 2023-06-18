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НовостиПроисшествия18 июня 2023 13:28

Трамваи задерживаются на северо-востоке Москвы из-за ДТП на путях

Маршруты временно изменены
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве трамваи задерживаются на улице Академика Королева

В Москве трамваи задерживаются на улице Академика Королева

Фото: Алиса ТИТКО

В Москве трамваи № 4+25 и 11 задерживаются на улице Академика Королева в районе остановки «Аргуновская улица». Сбой произошел из-за ДТП на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 18 июня.

Уточняется, что из-за аварии трамвайные маршруты временно изменены. Пассажиров просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей городского транспорта. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

UPD: В 16:27 движение трамваев восстановили.

Раннее KP.RU писал, что водитель сбил трех лосей на МКАД в Москве. Два животных погибли на месте, автомобилист не пострадал. Момент ДТП попал на видео. Прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде после гибели лосей. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.