Мужчина облил водкой и поджег друга на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 39-летний мужчина облил приятеля водкой и поджег его. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 12 июня на Солнечногорской улице. Двое друзей поссорились во время распития спиртных напитков. Один из них облил 30-летнего товарища водкой и поджег его. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. Детали случившегося выясняются.

Раннее KP.RU писал, что москвич застрелил жену из арбалета и закопал ее тело в лесу под Калугой. После этого мужчина сообщил в полицию о пропаже супруги. Его задержали, идет расследование.