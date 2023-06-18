Пятница станет самым жарким днем в Москве на следующей неделе

В Москве в пятницу ожидается до +29 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на предстоящей неделе самым жарким днем станет пятница, 23 июня. В этот день воздух прогреется до +29 градусов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на метеоролога Надежду Точенову.

По ее словам, начала следующей недели в столице будет довольно прохладным – 30-градусная жара ненадолго отступит. Так, в понедельник, 19 июня, ночью температура воздуха составит плюс 14-16 градусов, днем столбики термометров покажут около 22-25 градусов тепла. Знойная погода вернется в город лишь пятницу. Ночью ожидается 15-18 градусов тепла, днем - до плюс 29.

Ранее KP.RU писал, что в Москву в выходные 24-25 июня придут грозовые ливни. Несмотря на осадки днем воздух будет прогреваться до +28 градусов.