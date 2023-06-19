Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии Фото: pixabay.com

В горах Карачаево-Черкесской Республики без вести пропала группа из четырех туристов из Москвы. Их поход должен был длиться девять дней, однако примерно в середине пути они перестали выходить на связь, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Тревогу забил отец одной из участниц группы. Его 40-летняя дочь перестала выходить на связь.

Местные спасатели организовали поиски туристов. Известно, что 12 июня группа должна была выйти из поселка Архыз, а завершить маршрут они должны 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

Для поисков 18 июня выдвинулось Архызское поисково-спасательное подразделение КЧПСО МЧС России в составе 3 человек и одной единицы техники.

Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристов не обнаружили. Из-за наступления ночи поиски перенесли на следующий день.

Ранее KP.RU рассказывал, что 17-летний школьник из Москвы разослал своим знакомым пугающие сообщения, в которых как будто бы прощался, после чего пропал. Его искали несколько суток, нашли живым и здоровым в Казани.