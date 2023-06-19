Заммэра Москвы Сергунина: В онлайн-сервисе «Библиотеки Москвы» появились списки книг для летнего чтения

Фрто: центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара

Познакомиться с новыми произведениями летом в онлайн-сервисе «Библиотеки Москвы» предлагается детям и подросткам. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на платформе опубликованы подборки литературы для ребят всех возрастов. В каждый список специалисты Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара включили от 18 до 20 произведений. Их авторами являются как российские, так и зарубежные писатели.

«Всего в подборки вошло 174 книги. Это приключенческие романы, детские повести и фантастика, классическая и познавательная литература. Любое произведение можно забронировать онлайн и затем забрать в соседней библиотеке», — рассказала Наталья Сергунина.

К примеру, ученикам первых классов школ предлагают прочитать рассказы о природе Виталия Бианки, сказки Анастасии Орловой и истории о покорителях морских глубин Михаила Пегова.

Детей в возрасте 9 - 10 лет наверняка заинтересуют сборник фантастических повестей «Девочка с Земли» Кира Булычева, познавательная книга Билла Слевина «Превращения. Из чего делаются привычные вещи?» и историческое произведение для детей Януша Корчака «Король Матиуш Первый».

А подростки легко осилят романы и повести посерьезнее. В их числе, например, бестселлер «Книжный вор» австралийского писателя Маркуса Зусака или классическое произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». В списке внеклассного чтения собраны также книги Александра Беляева, Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя, Вальтера Скотта, Умберто Эко и других авторов.

В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что для бронирования книги нужен единый читательский билет. Его можно оформить на mos.ru или в любой городской библиотеке. С собой достаточно принести паспорт. Обратите внимание! У ребенка должен быть персональный единый читательский билет. Дети старше 14 лет могут получить его сами. А за тех, кто помладше, это вправе сделать родители.