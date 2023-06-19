На востоке Москвы мужчина пырнул знакомого ножом в живот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего на востоке Москвы. Мужчина во время ссоры пырнул знакомого ножом в живот, от чего тот скончался на месте происшествия. Об этом рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 18 июня 2023 года. Ссора между знакомыми мужчинами завязалась вблизи жилого дома, расположенного на улице Ибрагимова в Москве. Закончилась она трагично: 43-летний мужчина нанес удар ножом в область живота оппонента. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

В ближайшее время следствие планирует просить суд о заключении под стражу фигуранта. Расследование продолжается.

Ранее в столице разъяренный мужчина во время ссоры с ножом напал на своих жену и дочь. Обе женщины оказались ранены, но смогли сбежать из квартиры. Как писал KP.RU, отца семейства госпитализировали с травмами, характерными для падения с высоты.