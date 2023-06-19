Ефимов: В 2023 году производство одежды в Москве уже увеличилось примерно на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства одежды в столице.

«За первые четыре месяца этого года в Москве произвели на 32,1 процента больше одежды, чем в январе-апреле 2022 года», - отметил заммэра.

По его словам, московские промышленники произвели в 2,2 раза больше спецодежды – свыше 483 тысяч изделий. Трикотажной и вязаной одежды выпустили в два раза больше - свыше 3,4 миллиона штук.

«Кроме того, на 21,3 процента больше произведено обуви – 569 тысяч пар», – добавил Ефимов.

Покупатели получают не только обувь, но и нетканые материалы, классические костюмы, школьную и спортивную форму, трикотажные, вязаные, кожаные изделия, одежду для активного отдыха и другие товары. Напомним, сегодня легкая промышленность Москвы представлена более чем 250 предприятиями. На них работают порядка 10 тысяч человек.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, некоторые компании легпрома наращивают выпуск своей продукции, воспользовавшись освобождением рынка.

«Другие увеличили мощности при поддержке города, - уточнил глава ведомства. - Часть предприятий получают налоговые преференции благодаря специальному статусу промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны».

Производителям доступны также бесплатные консультации в Центре поддержки промышленности. Им помогают решать вопросы, связанные с программами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, поиском альтернативных поставщиков и другими темами. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.