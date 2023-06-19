Два участника пропавшей в горах группы туристов из Москвы сорвались с перевала и ранены Фото: Давид ЗАГИРОВ

Стала известна судьба пропавших в горах КЧР туристов из Москвы. Оказалось, что руководитель группы и одна ее участница сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы. Остальные девушки оставили им припасы и отправились за помощью. За ранеными туристами вышли спасатели, сообщает МЧС России.

Напомним, 18 июня отец одной из участниц туристической группы забил тревогу: дочь, отправившая в долгий поход, перестала выходить на связь. На поиски вышла группа из трех спасателей. Вечером они обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, где никого не нашли. Было решено продолжить спасательную миссию утром.

В 22:30 две девушки из группы самостоятельно вышли к МЧС России. По их словам, еще два травмированных участника похода ждут помощи на перевале Браконьеров. Руководитель группы получил ранения после того, как сорвался с крутого склона. Еще одна девушка также упала, но отделалась ушибами. Остальные участницы группы оставили им палатку и припасы на два дня, в то время, как сами поспешили за помощью.

Теперь за ранеными туристами отправились 12 спасателей.