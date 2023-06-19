Ликсутов: Конкурс «Московские мастера» помогает совершенствовать профессиональные навыки сотрудников метро

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В финале городского конкурса «Московские мастера» определили лучшего дежурного по станции московского метро — победила Ольга Вовченко. Она отвечает за комфорт пассажиров на «Волоколамской» Арбатско-Покровской линии.

В тройке лидеров также дежурная по станции «Ховрино» Замоскворецкой линии Ангелина Разумовская, взявшая на конкурсе серебро, и дежурная по станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии Ольга Стрельцова, получившая бронзу. Поздравляем!

Подробностями состязания поделился заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В отборочном этапе участвовали 159 дежурных по станции. Напомним, всего в столичной подземке их уже почти 1,5 тысячи.

Финал проходил ночью на «Выставочной» после того, как все поезда ушли в депо. Десять участников продемонстрировали свои действия в экстренной ситуации. Им нужно было справиться с возникшей проблемой при срабатывании аварийной сигнализации, а также в случае неисправностей на путях.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу постоянно совершенствовать профессиональные навыки сотрудников и поощрять их за особые достижения», - отметил Ликсутов.

По его словам, для работников столичного метро конкурс «Московские мастера» стал отличным способом прокачки своих знаний и получения нового опыта.

«Именно поэтому он ежегодно проводится при поддержке правительства Москвы, - подчеркнул заммэра. - Дежурный по станции — это важнейшая и незаменимая профессия в метрополитене. Поздравляю финалистов и победителей!».

Желающие присоединиться к команде московского метрополитена могут узнать подробнее о вакансиях — на сайте и по телефону: 8(800)220-22-02.