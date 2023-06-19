Наталья Сергунина: В Москве пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание»

Фото: Музей Москвы

Вице-мэр Наталья Сергунина анонсировала проведение конкурса «Местознание» для работников учреждений культуры. До 30 июля сотрудники библиотек, выставочных залов, музеев Москвы могут заявить свой проект. Главное условие: инициатива должна быть уже реализована или подготовлена к запуску в текущем году.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — рассказала Наталья Сергунина.

Победителей назовут будущей осенью. Экспертами и жюри выступают руководители ведущих столичных учреждений культуры, например, гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина и директор Музея Москвы Анна Трапкова. По итогам конкурса проведут одноименный фестиваль, на котором лауреаты презентуют свои работы.

По задумке организаторов, «Местознание» поможет гостям города и москвичам узнать больше про малоизвестные достопримечательности города. На территории столицы много локаций, которые пока не получили должной популяризации, хотя достойны внимания туристов и местных жителей. Например, Крутицкое подворье на юго-востоке города или музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках. Узнать больше о регламенте конкурса и подать заявку можно на сайте местознание.рф.