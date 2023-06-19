В Москве будут судить мужчину, отправившего девушке взорвавшийся в руках подарок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство девушки в Новой Москве. 26-летний молодой человек оставил у подъезда коробку с запиской, в которой указал кому предназначена посылка. Когда девушка начала ее открывать, подарок взорвался и травмировал получательницу. О произошедшем рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 20 февраля 2023 года мужчина изготовил зажигательное устройство, после чего в упаковке и с запиской оставил его у подъезда жилого дома на улице Изумрудная в Новой Москве.

22-летняя адресат получила травмы лица и левой руки. Ей своевременно оказали медпомощь.

Причастного к покушению мужчину быстро нашли. Вину фигуранта удалось доказать, к тому же он и сам признался в содеянном. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

Ранее KP.RU писал, что причиной поступка парня стала неразделенная любовь. Так он решил отомстить отвергнувшей его красавице.