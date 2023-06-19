Юрист Хаминский предупредил о новом виде мошенничества с риском лишиться жилья Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Недавно появился новый вид мошенничества с «Госуслугами». Аферисты получают доступ к аккаунта человека, который может остаться даже без жилья. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Эксперт пообщался с «Известиями».

Человеку звонят якобы сотрудники Центрального государственного архива и обещают отправить некие документы. В последний момент они просят сообщить код подтверждения, который на самом деле является кодом для восстановления аккаунта на Госуслугах — аферисты заранее вводят другие данные. После того, как жертва диктует цифры, мошенники получают полный контроль над профилем человека.

Они меняют в настройках телефон и почту и могут затем сделать многое — вплоть до «передачи» себе жилья. При этом жертва не будет получать никакие уведомления.

— Нужно взять себе за правило не верить никаким телефонным звонкам от незнакомых людей, как бы они не представлялись и что бы ни обещали. Потому что в большинстве случаев за такими звонками будут стоять мошенники, — посоветовал Хаминский.

Ранее KP.RU писал, что лишиться жилья, пообщавшись с мошенниками, можно и другими способами.