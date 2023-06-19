Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 15:24

Московский суд рассмотрит дело об организации опасного квеста, во время которого пятеро детей получили ожоги

Третьего соучастника, организатора квеста, ищут
Мила ГЕНЬ
Московский суд рассмотрит дело об организации опасного квеста, во время которого пятеро детей получили ожоги

Московский суд рассмотрит дело об организации опасного квеста, во время которого пятеро детей получили ожоги

Фото: "КП" Архив

Завершено расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при проведении игрового квеста на юго-востоке Москвы. 11 сентября 2022 года из-за использования актером-аниматором газового баллона пятеро школьников получили термические ожоги, напомнили в Следственном комитете РФ по столице.

Вечером ребята, каждому из которых было 14-15 лет, пришли повеселиться на квест-игру. По сценарию актер должен был напугать детей. Он поджег газовой баллон, после чего загорелись декорации. Участники квеста в это время были «заперты» в клетке, поэтому отбежать и минимизировать травмы не смогли. Все пятеро получили термические ожоги.

Скоро суд рассмотрит дело против индивидувльного предпринимателя и актера-аниматора. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Еще одного соучастника, организатора квеста «Hunting», ищут — он скрылся от следствия.