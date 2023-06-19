Московский суд рассмотрит дело об организации опасного квеста, во время которого пятеро детей получили ожоги Фото: "КП" Архив

Завершено расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при проведении игрового квеста на юго-востоке Москвы. 11 сентября 2022 года из-за использования актером-аниматором газового баллона пятеро школьников получили термические ожоги, напомнили в Следственном комитете РФ по столице.

Вечером ребята, каждому из которых было 14-15 лет, пришли повеселиться на квест-игру. По сценарию актер должен был напугать детей. Он поджег газовой баллон, после чего загорелись декорации. Участники квеста в это время были «заперты» в клетке, поэтому отбежать и минимизировать травмы не смогли. Все пятеро получили термические ожоги.

Скоро суд рассмотрит дело против индивидувльного предпринимателя и актера-аниматора. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Еще одного соучастника, организатора квеста «Hunting», ищут — он скрылся от следствия.