Что произошло за день 19 июня в Москве: главные новости

В Кузьминках потушили пожар на территории завода «Газпром» Фото: Иван МАКЕЕВ

Административное здание загорелось на территории ремонтно-механического завода «Газпром» на Рязанском проспекте в Москве. Пламя охватило порядка 100 квадратных метров, его потушили в течение часа, пострадавших нет.

Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии. Четырех человек искали спасатели, а к ночи две девушки сами вышли к МЧС. Оказалось, что двое остальных участников группы сорвались с перевала. Они живы. Девушка получила ушибы, руководитель группы пострадал сильнее. За ними направилась группа из 12 спасателей.

МЧС объявило высокий уровень пожарной опасности в Москве с 20 по 22 июня. Из-за жаркой погоды и засухи в столице рекомендуют особенно тщательно следить за соблюдением правил пожарной безопасности, в частности — при работе с открытым огнем.

Вынесены обвинения сразу по трем громким делам последнего года. Так, перед судом предстанет мужчина, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП с такси и автобусом. Авария унесла жизни двух человек.

Также скоро рассмотрят дело организаторов квеста, во время которого пятеро школьников получили ожоги.

Кроме того, будут судить молодого человека, который подарил отвергнувшей его девушке коробку со взрывчаткой.