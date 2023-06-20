Овчинский: Московский разработчик создал цифровой сервис для расчета затрат на развитие промышленного предприятия

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подвёл итоги пятого конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Ранее ведомство озвучило его участникам задачу - придумать автоматизированный сервис, помогающий расчитывать затраты на развитие промышленного производства. Разработчики представили аж 36 командных заявок. В десять дней им предстояло справиться с заданием и презентовать готовые решения. Эти идеи должны обеспечить улучшение инвестиционного потенциала и промышленное развитие Москвы.

«В финал попали 10 команд, которые защищали свои проекты в формате питч-сессий, - отметил глава ведомства. - Лучше всех с задачей Департамента справилась команда Dream Safety Team, которая и заняла первое место».

Созданный победителями сервис дает возможность любому пользователю провести расчет издержек при открытии нового или улучшении действующего производства в столице. При этом учитываются такие параметры, как расходы на зарплату работникам предприятия, аренда необходимых площадей, закупка оборудования, налогообложение и другие. Достаточно указать по этим пунктами начальные данные. Затем сервис составит для пользователя детализированный отчет.

Подробнее о разработке рассказал капитан команды Николай Павлин, уточнив, что он и его коллеги создавали не просто некий механический калькулятор.

«Это полноценный портал для инвесторов и предпринимателей, - уточнил представитель команды-победителя. - Он позволит не только рассчитывать инвестиции для развития предприятий, но и находить доступные промышленные площадки, предложения партнеров и меры поддержки от государства».

Разработчик выразил надежду, что цифровой сервис не затеряется в бизнес-среде столицы и будет хорошим подспорьем для промышленников города.

Стоит отметить, что победителей наградили денежной премией в сумме один миллион рублей. Кроме того, при поддержке Департамента они могут участвовать в развитии сервиса.

Второе место на конкурсе заняла команда Cringeneers, а третье – Iron Bee.