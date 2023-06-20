Гидрометцентр: сильный ветер и до +24 градусов ожидается в Москве 20 июня Фото: pixabay.com

В Москве днем 20 июня, во вторник, ожидается переменно облачная погода и температура воздуха в 22-24 градуса тепла. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Порывы ветра порой будут достигать 15 метров в секунду. Информация о прогнозе размещена на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба, что считается нормой для Московского региона. К вечеру оно поднимется на пару делений.

По области местами ожидают кратковременный дождь.

В ночное время суток немного похолодает и термометры покажут от шести до восьми градусов выше нуля. Ветер останется прежним по силе, за исключением порывов, которые прекратятся. Сохранится только северное направление. Преимущественно без осадков.

Ранее KP.RU писал, что из-за жары и засухи МЧС объявило высокий уровень пожарной опасности в Москве с 20 по 22 июня.