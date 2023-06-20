Вице-мэр Сергунина: с начала года объем поддержанного Москвой экспорта превысил 3,6 млрд рублей

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Благодаря поддержке города столичные экспортеры с начала года поставили за рубеж товары на сумму 3,6 млрд рублей. Этому способствовал широкий портфель инструментов для продвижения отечественной продукции на иностранных рынках. Наибольшим спросом в других странах пользуются московские IT-продукты и оборудование, бытовая химия, косметика, фармацевтика, стройматериалы и еще ряд наименований.

— С начала года объем поддержанного городом экспорта превысил 3,6 миллиарда рублей. Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран. Впервые московские компании заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

После усиления санкционного давления в прошлом году Москва изменила экспортную стратегию. Находить партнеров и занимать новые рынке предпринимателям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Ставку делают на развитие сотрудничества с дружественными странами. За минувший год столичные предприятия укрепили отношения и заключили новые контракты с партенрами в 26 государствах. Это страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ и Азии.

Заключать контракты столичным компаниям помогает участие в международных выставках и бизнес-миссиях, которые для делегаций бесплатно организует МЭЦ.

В этом году для экспортеров организуют 37 деловых мероприятий. Делегации полетят на выставку China International Fashion Fair для модной индустрии, посетят Иорданию и Кувейт. Грядущей осенью запланированы визиты в Бразилию, Египет и Саудовскую Аравию.

МЭЦ также способствует выходу столичной продукции на зарубежные маркетплейсы. Бизнесу помогают с заполнением аккаунтов и продвижением. На онлайн-платформах наибольшим спросом пользуются продукты с долгим сроком хранения, бытовая и промышленная химия, детские товары, стройматериалы и оборудование.

Экспортный центр также устраивает профильные акселераторы с софинансированием 85% стоимости.