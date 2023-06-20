Юные инженеры из разных городов России приняли участие в чемпионате на ВДНХ — Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

В третий раз в столице состоялся ежегодный инженерный чемпионат для молодежи «Авиароботех — старт». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, финал проходил в павильоне №55 на ВДНХ. Участникам от 14 до 23 лет. Все они из Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Петрозаводска, Рузы и, конечно, Москвы. Они демонстрировали свои навыки в конструировании и управлении гражданскими дронами, которые предназначены для доставки грузов, фотосъемки, анализа погодных условий и мониторинга объектов на промышленных складах.

«Чемпионат собрал более 800 участников и гостей. Помимо соревновательной части, для них организовали мастер-классы по робототехнике, промышленному дизайну, 3D-моделированию, программированию — перспективным и востребованным среди юных инженеров дисциплинам», — отметила Наталья Сергунина.

Ребята должны были не только сдать теорию на «отлично», но ещё и справиться с практическими заданиями. Их разделили на разные категории: для мастеров сборки и настройки, для тех, кто управляет полетом или программирует автопилот, а также для тех, кто работает с нейроинтерфейсами. Перед испытаниями участников проконсультировали эксперты индустриальных партнеров в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

Москвичи заняли призовые места. На первом — команда технопарка «Мосгормаш». На втором — колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова. На третьем — колледжа телекоммуникаций МТУСИ.

Победителей из всех городов наградили грамотами, кубками и ценными призами. А тем, кто по результатам чемпионата попал в реестр «Таланты России», добавят баллы при поступлении в вуз. Таких было 32 участника. Плюс ко всему талантливую молодежь во время соревнований явно приметили будущие работодатели. Не исключено, что ребят пригласят на стажировки в ведущие профильные компании.